"Интер" требует от "Барселоны" включить в сделку по Лаутаро Мартинесу трех игроков

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"Интер" требует от "Барселоны" включить в сделку по Лаутаро Мартинесу трех игроков

"Интер" назвал "Барселоне" свои требования по возможному трансферу форварда Лаутаро Мартинеса.

По сведениям Mundo Deportivo, "нерадзурри" готовы отпустить аргентинца, если каталонцы включат в сделку защитника Жан-Клера Тодибо, а также хавбеков Артура и Карлеса Аленью.

Напомним, что на данный момент Тодибо находится в аренде в "Шальке", а Аленья на правах аренды выступает за "Бетис".

В текущем сезоне на счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 5 ассистов в 30 матчах.

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