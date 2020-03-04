"Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России
В рамках четвертьфинала Кубка России "Зенит" в дополнительное время обыграл "Ахмат".
Отметим, что в полуфинале, который запланирован на 23 апреля, "Зенит" сыграет против победителя пары "Спартак" - ЦСКА.
"Ахмат" - "Зенит" 1:2
Голы: Роши (пен), 59 - 1:0, Ригони, 78 - 1:1, Жирков, 97 - 1:2
"Ахмат": Городов, Ненахов, Богосовац, Семенов, Анхель, Глушаков (Харин, 82), Иванов, Бериша, Исмаэл (Раванелли, 91), Роши (Кадыров, 112), Ильин (Мбенг, 74).
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Оздоев, Ригони (Осорио, 106), Ерохин (Жирков, 64), Сутормин (Шатов, 64), Малком, Барриос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15