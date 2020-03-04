"Зенит" в дополнительное время дожал "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России

В рамках четвертьфинала Кубка России "Зенит" в дополнительное время обыграл "Ахмат".

Отметим, что в полуфинале, который запланирован на 23 апреля, "Зенит" сыграет против победителя пары "Спартак" - ЦСКА.

"Ахмат" - "Зенит" 1:2

Голы: Роши (пен), 59 - 1:0, Ригони, 78 - 1:1, Жирков, 97 - 1:2

"Ахмат": Городов, Ненахов, Богосовац, Семенов, Анхель, Глушаков (Харин, 82), Иванов, Бериша, Исмаэл (Раванелли, 91), Роши (Кадыров, 112), Ильин (Мбенг, 74).

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Оздоев, Ригони (Осорио, 106), Ерохин (Жирков, 64), Сутормин (Шатов, 64), Малком, Барриос.

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