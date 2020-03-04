Стала известна новая дата матча Кубка России "Шинник" - "Урал"

РФС перенес игру 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом".

Как сообщил глава РФС Александр Дюков, матч должен состояться 18 марта. Если к тому времени стадион не будет готов, то матч может состояться на резервном поле.

Изначально игра должна была пройти сегодня, 4 марта, однако встречу перенесли из-за неудовлетворительного состояния поля.

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