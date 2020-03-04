Кейн рассматривает вариант с переходом в другой клуб АПЛ

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Кейн рассматривает вариант с переходом в другой клуб АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн начал подыскивать новый клуб.

По сведениям Goal.com, 26-летний игрок рассматривает вариант с уходом в "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что Кейн хочет покинуть "Тоттенхэм", так как считает, что клуб не сможет претендовать на трофеи в ближайшие годы.

Отмечается, что вероятность перехода в МЮ увеличится, если клуб возглавит экс-тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

Соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 17 голов и 2 ассиста в 25 играх.

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