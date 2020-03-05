"Айнтрахт" обыграл "Вердер" и вышел полуфинал Кубка Германии

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"Айнтрахт" обыграл "Вердер" и вышел полуфинал Кубка Германии

В рамках 1/4 финала Кубка Германии "Айнтрахт" одержал победу над "Вердером" и вышел в следующую стадию турнира.

"Айнтрахт" - "Вердер" 2:0

Голы: Андре Силва (пен), 45 - 1:0, Камада, 60 - 2:0

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Туре, Хинтереггер, Чендлер (да Кошта, 77), Камада (Кор, 82), Костич, Ильзанкер, Соу, Ндика, Андре Силва (Пасиенсия, 90).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Мойсандер, Аугустинссон (Вольтемаде, 90), Битенкур (Осако, 66), Классен, Рашица, Эггештайн, Фогт (Сарджент, 82), Зельке.

Удаление: Костич (90).

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