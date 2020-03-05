"Утрехт" выбил "Аякс" из Кубка Нидерландов

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"Утрехт" выбил "Аякс" из Кубка Нидерландов

В полуфинале Кубка Нидерландов "Аякс" проиграл "Утрехту".

Таким образом, амстердамский клуб завершил борьбу в турнире.

"Утрехт" - "Аякс" 2:0

Голы: Ван де Стрек, 33 - 1:0, Густафсон (пен), 65 - 2:0

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