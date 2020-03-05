"Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании

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"Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании

В ответной игре Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес".

"Сосьедад" стал первым финалистом кубка. Их соперник определится 5 марта в матче "Гранада" - "Атлетик".

"Мирандес" - "Реал Сосьедад" 0:1, первый матч 1:2

Гол: Ойарсабаль (пен), 41 - 0:1

"Мирандес": Лимонес, Серхио Гонсалес, Онайндиа, Гонсалес (Мартинес, 61), Мальса, Рей (Марио Барко, 82), Гуриди, Санчес (Маркос де Соуза, 72), Меркеланс, Матеус Айяс, Энрик Франкеса.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Сальдуа, Янузай, Эдегор (Гевара, 90), Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 78), Виллиан Жозе (Исак, 66).

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