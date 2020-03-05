"Реал Сосьедад" стал первым финалистом Кубка Испании
В ответной игре Кубка Испании "Реал Сосьедад" обыграл "Мирандес".
"Сосьедад" стал первым финалистом кубка. Их соперник определится 5 марта в матче "Гранада" - "Атлетик".
"Мирандес" - "Реал Сосьедад" 0:1, первый матч 1:2
Гол: Ойарсабаль (пен), 41 - 0:1
"Мирандес": Лимонес, Серхио Гонсалес, Онайндиа, Гонсалес (Мартинес, 61), Мальса, Рей (Марио Барко, 82), Гуриди, Санчес (Маркос де Соуза, 72), Меркеланс, Матеус Айяс, Энрик Франкеса.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Монреаль, Элустондо, Ле Норман, Сальдуа, Янузай, Эдегор (Гевара, 90), Мерино, Субельдия, Ойарсабаль (Барренечеа, 78), Виллиан Жозе (Исак, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14