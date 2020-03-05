"Сельта" перед подписанием Смолова интересовалась другим форвардом из РПЛ

Герман Ткаченко, агент форварда "Локомотива" Федора Смолова, рассказал подробности аренды своего клиента в "Сельту".

"Останется ли Смолов в Европе? Возможно, он этого хочет. Придет время и Федя примет решение, ведь он взрослый парень.

"Сельта" хотела подписать Эльдора Шомуродова, однако мы дали им понять, что это невозможно. И через полчаса предложили услуги Смолова. Они согласились", - заявил агент.

Смолов провел за "Сельту" пять матчей, в которых забил один гол.

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