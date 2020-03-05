"Арсенал" готовит предложение по хавбеку "Фейеноорда"

"Арсенал" нацелился на хавбека "Фейеноорда" Оркуна Кекчю.

Как сообщает Daily Mail, переговоры между клубами уже стартовали. "Канониры" готовы предложить за 19-летнего голландца 26 миллионов евро.

Соглашение игрока с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кекчю три гола и шесть ассистов в 33 играх.

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