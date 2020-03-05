Известный агент назвал российских футболистов, которые отправятся в Европу

Футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о перспективных российских футболистах.

"Я на 100 процентов уверен, что Миранчук отправится в Европу. Какой? Пока Алексей, однако Антон также очень талантливый. Думаю, Зелимхан Бакаев тоже сможет.

Федор Чалов? Им интересуется много клубов. Я слышал за него предлагали 25 миллионов евро. Это смелый шаг предложить за него такую сумму, но еще более смелый - отказаться от этих денег", - заявил Ткаченко.

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