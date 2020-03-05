Президент УЕФА высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков

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Президент УЕФА высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков

Глава УЕФА Александр Чеферин высказался об отстранении "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

"Манчестер Сити" - наш актив, как и другие клубы, я уважительно к ним отношусь. Не могу сказать, что теперь "горожане" не нравятся УЕФА. Мы симпатизируем им, это наш клуб. Однако их исключение - это отдельный процесс, в который я не вмешиваюсь.

Я не могу разговаривать на эту тему по двум причинам. Во-первых, я не знаю всех деталей. Во-вторых, этим занимается независимый орган, а не президент.

Суд с "Манчестер Сити"? Мы ни с кем не пытаемся бороться. Мы просто отстаиваем свою позицию. Я не пойму, почему мы затрагиваем только "Сити". Мы наказали более пяти клубов за сезон", - приводит слова Чеферина Sky Sports.

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