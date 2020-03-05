В АПЛ футболисты не будут жать друг другу руки перед матчами
АПЛ ввела профилактические меры против распространения коронавируса.
Сообщается, что футболисты команд не будут пожимать руки перед матчами. Сколько продлятся такие меры неизвестно.
Напомним, что в других странах, в частности в Италии, матчи будут проходить при пустых трибунах.
Согласно последним данным, по всему миру от коронавируса умерло более двух тысяч человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18