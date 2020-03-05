Мэр Бергамо отреагировал на слова президента "Ювентуса" об "Аталанте"

Мэр Бергамо Джорджио Гори прокомментировал слова президента "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Ранее президент "Юве" заявил, что "Аталанта" не должна была попасть в Лигу Чемпионов.

"Я уважаю Аньелли, однако в этом вопросе я с ним не согласен. В отличие от элиты богатых и знаменитых, я предпочитаю достигнутый на поле результат.

И тех представителей провинциального города, которые потом и изобретательностью пробились в еврокубки. Это называется "спорт", - заявил Гори.

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