Рамос и пять игроков "Барселоны" попали в предварительный состав Испании на Олимпиаду-2020

Федерация футбола Испании опубликовала предварительный состав сборной на Олимпиаду-2020.

Как сообщает Mundo Deportivo, в расширенную заявку попал защитник "Реала" Серхио Рамос, а также сразу пять игроков "Барселоны" - Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Ансу Фати и Серхи Роберто.

Официальная заявка сборной Испании на Олимпиаду-2020 в Токио станет известна 6 марта. Напомним, что по правилам в олимпийской сборной можно задействовать трех футболистов старше 23 лет.

Футбольный турнира на Олимпийских играх пройдет с 22 июля по 8 августа.

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