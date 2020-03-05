"Арсенал" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

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"Арсенал" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Генка" Джонатан Давид попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Goal.com, "канониры" попытаются навязать борьбу за игрока "Манчестер Юнайтед".

Контракт 20-летнего канадца с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Давид провел 39 игр, в которых забил 23 гола и отдал 7 ассистов.

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