"Атлетик" уступил "Гранаде", но все равно вышел в финал Кубка Испании
В ответной игре полуфинала Кубка Испании "Гранада" обыграла "Атлетик".
Однако благодаря голу на выезде в финал турнира прошел клуб из Бильбао.
"Гранада" - "Атлетик" 2:1, первый матч - 0:1
Голы: Фернандес, 48 - 1:0, Херман Санчес, 76 - 2:0, Берчиче, 81 - 2:1
"Гранада": Руй Силва, Нева (Кортес, 85), Дуарте, Диас, Фулькье (Вико, 85), Гоналон, Эррера (Этеки, 61), Мачис, Пуэртас, Херман Санчес, Фернандес.
"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа (Кордоба, 59), Рауль Гарсия, Весга, Муниаин (Сансет, 90), Сан Хосе (Адурис, 79), Йерай Альварес, Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14