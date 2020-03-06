"Атлетик" уступил "Гранаде", но все равно вышел в финал Кубка Испании

Теги гранадаатлетик бильбао

"Атлетик" уступил "Гранаде", но все равно вышел в финал Кубка Испании

В ответной игре полуфинала Кубка Испании "Гранада" обыграла "Атлетик".

Однако благодаря голу на выезде в финал турнира прошел клуб из Бильбао.

"Гранада" - "Атлетик" 2:1, первый матч - 0:1

Голы: Фернандес, 48 - 1:0, Херман Санчес, 76 - 2:0, Берчиче, 81 - 2:1

"Гранада": Руй Силва, Нева (Кортес, 85), Дуарте, Диас, Фулькье (Вико, 85), Гоналон, Эррера (Этеки, 61), Мачис, Пуэртас, Херман Санчес, Фернандес.

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа (Кордоба, 59), Рауль Гарсия, Весга, Муниаин (Сансет, 90), Сан Хосе (Адурис, 79), Йерай Альварес, Уильямс.  

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