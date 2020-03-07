СМИ: "Милан" уволил Бобана

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СМИ: "Милан" уволил Бобана

"Милан" уволил руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство клуба связалось с хорватом 6 марта и уведомило об увольнении.

Отмечается, что технический директор "россонери" Паоло Мальдини, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, что Бобан занял свою должность летом 2019 года. После 25 туров "Милан" идет в Серии А на 7-й позиции.

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