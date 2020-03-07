Глава Федерации футбола Италии не исключает приостановку Серии А

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сделал заявление касательно возможной приостановки Серии А из-за коронавируса.

"Возможность приостановки чемпионата действительно рассматривается, если кто-то из игроков заразится коронавирусом. Однако мы сделаем все возможное для защиты футболистов. Мы ничего не исключаем и не предполагаем, так как это невозможно спрогнозировать.

Матчи при пустых трибунах - неидеальный вариант. Некоторые президенты клубов своим поведением наносят вред нашему футболу", - приводит слова Гравины Raisport.

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