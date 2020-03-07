Фанаты "Барселоны" снова требовали отставки Бартомеу

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Фанаты "Барселоны" снова требовали отставки Бартомеу

Фанаты "Барселоны" снова требовали отставки президента клуба Жозепа Бартомеу.

Как сообщает AS, перед игрой против "Реал Сосьедада" (1:0) болельщики каталонцев скандировали: "Бартомеу, уйди в отставку".

Отметим, что очередные выборы президента клуба запланированы на 2021 год.

Напомним, что в феврале появилась информация, что Бартомеу оплачивал критику футболистов команды в соцсетях.

Читайте также: Бартомеу отреагировал на призывы фанатов "Барселоны" покинуть свой пост. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бартомеу - самый лучший президент Барсы за последние годы!Не трожь его,cекта!Барт не виноват,что Лео ходит 5 лет по полю,что Суарез травмируется из-за постельных игр с бородой,что Пике играет в теннис лучше,чем футбол!Тут либо Барт,либо карлик!Все адекватные фанаты футбола понимают - для Барсы будет лучше и легче избавиться от гнома ,да и в бюджете появятся свободные деньги на реально стоящих футболистов , командная игра и химия станет намного сбалансированее ,и не будет зависеть от настроения картона"Грозы Эйбаров"Леонеля Месси!Весла для Барсы и Лео кувалдой по бородке!

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