Фанаты "Барселоны" снова требовали отставки Бартомеу

Фанаты "Барселоны" снова требовали отставки президента клуба Жозепа Бартомеу.

Как сообщает AS, перед игрой против "Реал Сосьедада" (1:0) болельщики каталонцев скандировали: "Бартомеу, уйди в отставку".

Отметим, что очередные выборы президента клуба запланированы на 2021 год.

Напомним, что в феврале появилась информация, что Бартомеу оплачивал критику футболистов команды в соцсетях.

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