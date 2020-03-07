Дочь Малафеева попалась на продаже наркотиков

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Дочь Малафеева попалась на продаже наркотиков

Следственный комитет возбудил дело против Ксении Малафеевой.

Как сообщает телеграм-канал "Mash", 16-летняя дочь экс-голкипера сборной России Вячеслава Малафеева подозревается в торговле наркотиками.

"Её знакомый приобрел четыре таблетки и расплатился за них мечеными тысячными купюрами. Экспертиза показала, что это именно те вещества.

Было возбуждено дело по 228-й статье, 3-й части (наркоторговля с отягчающими). Несовершеннолетнему грозит срок до десяти лет. Сейчас Ксюша находится в больнице под наблюдением", - заявили в источнике.

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