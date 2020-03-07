Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы

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Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил победный гол в игре с "Реал Сосьедадом" (1:0).

Как сообщает Opta Jose, аргентинец забил 438-й гол в 474 матчах. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в топ-5 лигах Европы в истории.

Отметим, что Месси обогнал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в 540 играх в топ-5 лигах забил 437 голов.

В этом сезоне на счету Месси 24 гола и 16 ассистов в 31 матче.

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Комментарии

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vasinviktorgptz

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Спасибо! Спасибо - Хуану Мартинесу Мунуэре!Спасибо арбитру за этот липовый рекорд, хорошо отработал ! Картон аргентинский - 0. Липовая пенка, при чистом офсайде у Видаля - класика по барселонски! Лео сыграл, как типичный картон, сплошной брак... на Бернабеу, Лаос не помог... вернее он помогал, но этого оказалось не достаточно. Visca el Barca!

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