Месси обошел Роналду по количеству голов в топ-5 лигах Европы
Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил победный гол в игре с "Реал Сосьедадом" (1:0).
Как сообщает Opta Jose, аргентинец забил 438-й гол в 474 матчах. Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в топ-5 лигах Европы в истории.
Отметим, что Месси обогнал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в 540 играх в топ-5 лигах забил 437 голов.
В этом сезоне на счету Месси 24 гола и 16 ассистов в 31 матче.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14