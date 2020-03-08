"Аякс" на выезде уверенно разобрался с "Херенвеном"

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"Аякс" на выезде уверенно разобрался с "Херенвеном"

В 26-м туре чемпионата Нидерланов "Аякс" в гостях обыграл "Херенвен".

"Аякс" и "АЗ Алкмаар" имеют по 56 очков, однако по дополнительным показателям первое место занимает амстердамский клуб.

"Херенвен" - "Аякс" 1:3

Голы: Тадич, 57 - 0:1, Тадич, 60 - 0:2, Промес, 63 - 0:3, ван Берген, 67 - 1:3

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Главные новости дня: 7 марта

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