"Аякс" на выезде уверенно разобрался с "Херенвеном"

В 26-м туре чемпионата Нидерланов "Аякс" в гостях обыграл "Херенвен".

"Аякс" и "АЗ Алкмаар" имеют по 56 очков, однако по дополнительным показателям первое место занимает амстердамский клуб.

"Херенвен" - "Аякс" 1:3

Голы: Тадич, 57 - 0:1, Тадич, 60 - 0:2, Промес, 63 - 0:3, ван Берген, 67 - 1:3

Читайте также: Мечта Пеле! Вспоминаем 10 самых эффектных голов со своей половины поля. | http://soccernews.ru