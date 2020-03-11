"Барселона": "Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи"

1 Теги барселонанаполикоронавирус

"Барселона": "Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи"

Пресс-секретарь совета директоров "Барселоны" Хосеп Вивес сообщил о готовности команды сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Ни у одного из наших футболистов нет симптомов коронавируса, они под полным контролем. Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи". Не думаю, что кто-то из них откажется выходить на поле", - приводит слова Вивеса Marca.

Ранее сообщалось, что "Барса" просит перенести игру, так как не хочет играть при пустых трибунах.

Ответная игра должна состояться 18 марта. Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

Читайте также: Бартомеу прокомментировал возможное проведение матча ЛЧ "Барселона" - "Наполи" при пустых трибунах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Реалодрочеров работа!

Ответить

главное

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург"

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов