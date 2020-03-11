"Барселона": "Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи"

Пресс-секретарь совета директоров "Барселоны" Хосеп Вивес сообщил о готовности команды сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Ни у одного из наших футболистов нет симптомов коронавируса, они под полным контролем. Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи". Не думаю, что кто-то из них откажется выходить на поле", - приводит слова Вивеса Marca.

Ранее сообщалось, что "Барса" просит перенести игру, так как не хочет играть при пустых трибунах.

Ответная игра должна состояться 18 марта. Напомним, что первый матч завершился вничью 1:1.

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