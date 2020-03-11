Костакурта поддерживает проведение плей-офф в Серии А

Экс-игрок сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном окончании Серии А.

"Необходимо принять решение. Трофей нужно обязательно вручить, плей-офф, возможно, лучшее решение в сложившейся ситуации. Развязка сезона будет захватывающей. Я предпочитаю формат таблицы и чемпионата, однако в данном случае будут новые впечатления", - цитирует Костакурту Football Italia.

Напомним, что ранее все матчи Серии А были отменены из-за распространения коронавируса.

Читайте также: Итальянский футболист заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru