Костакурта поддерживает проведение плей-офф в Серии А

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Костакурта поддерживает проведение плей-офф в Серии А

Экс-игрок сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном окончании Серии А.

"Необходимо принять решение. Трофей нужно обязательно вручить, плей-офф, возможно, лучшее решение в сложившейся ситуации. Развязка сезона будет захватывающей. Я предпочитаю формат таблицы и чемпионата, однако в данном случае будут новые впечатления", - цитирует Костакурту Football Italia.

Напомним, что ранее все матчи Серии А были отменены из-за распространения коронавируса.

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