Костакурта поддерживает проведение плей-офф в Серии А
Экс-игрок сборной Италии Алессандро Костакурта поделился мнением о возможном окончании Серии А.
"Необходимо принять решение. Трофей нужно обязательно вручить, плей-офф, возможно, лучшее решение в сложившейся ситуации. Развязка сезона будет захватывающей. Я предпочитаю формат таблицы и чемпионата, однако в данном случае будут новые впечатления", - цитирует Костакурту Football Italia.
Напомним, что ранее все матчи Серии А были отменены из-за распространения коронавируса.
Читайте также: Итальянский футболист заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
главное
-
РПЛ ограничила количество зрителей на играх в Москве
-
Экс-сотрудник сборной России сообщил о переносе сроков проведения Евро-2020
-
УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов
-
Терри вынужден продать свой особняк из-за жены
-
"Барселона" просит перенести матч Лиги Чемпионов с "Наполи"
Лента новостей
-
Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург"
-
РПЛ ограничила количество зрителей на играх в Москве
-
Костакурта поддерживает проведение плей-офф в Серии А
-
1
"Барселона": "Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи"
-
1
Финал Кубка Испании перенесли из-за коронавируса
-
Экс-сотрудник сборной России сообщил о переносе сроков проведения Евро-2020
-
1
Туран намерен остаться в "Барселоне"
-
Матч Швеция - Россия пройдет без зрителей из-за коронавируса
-
"Ювентус" нацелился на Кейна
-
Промес, ван Дейк и де Йонги вызваны в сборную Нидерландов на матчи с США и Испанией
-
УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов
-
В Испании могут отменить матчи из-за коронавируса
-
Тедеско высказался о возможных летних трансферах "Спартака"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с "Краснодаром"
-
Терри вынужден продать свой особняк из-за жены
-
"Бавария" хочет вернуть Крооса
-
УЕФА показал, как футболисты "Аталанты" отпраздновали выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Луиc Адриано повторил достижение Неймара
-
1
"Барселона" просит перенести матч Лиги Чемпионов с "Наполи"
-
Пирло может вернуться в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16