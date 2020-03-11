Стал известен календарь РПЛ до конца сезона

Тинькофф РПЛ опубликовала календарь игр до конца текущего сезона.

24 тур

4 апреля

"Спартак" – "Уфа" – 14:00

"Рубин" – "Локомотив" – 16:30

"Ростов" – "Арсенал" – 19:00

5 апреля

"Урал" – "Тамбов" – 11:30

"Зенит" – "Крылья Советов" – 14:00

"Ахмат" – "Сочи" – 14:00

"Оренбург" – "Краснодар" – 16:30

"Динамо" – ЦСКА – 19:00



25 тур

10 апреля

"Уфа" – "Рубин" – 17:30

11 апреля

"Оренбург" – "Урал" – 11:30

"Сочи" – "Динамо" – 14:00

"Ростов" – "Краснодар" – 16:30

"Локомотив" – "Крылья Советов" – 19:00

12 апреля

"Тамбов" – "Зенит" – 14:00

"Арсенал" – "Ахмат" – 16:30

ЦСКА – "Спартак" – 19:30



26 тур

17 апреля

"Локомотив" – "Сочи" – 19:30

18 апреля

"Уфа" – "Урал" – 11:30

"Рубин" – "Оренбург" – 14:00

"Ахмат" – ЦСКА – 16:30

"Динамо" – "Арсенал" – 19:00

19 апреля

"Крылья Советов" – "Ростов" – 14:00

"Краснодар" – "Зенит" – 16:30

"Спартак" – "Тамбов" – 19:00

27 тур

25 апреля

"Ростов" – "Уфа" – 14:00

"Арсенал" – "Крылья Советов" – 14:00

"Тамбов" – "Ахмат" – 16:30

"Рубин" – "Краснодар" – 19:00

26 апреля

"Оренбург" – ЦСКА – 11:30

"Урал" – "Динамо" – 14:00

"Спартак" – "Локомотив" – 16:30

"Зенит" – "Сочи" – 19:00



28 тур

1 мая

"Ахмат" – "Зенит" – 14:00

"Краснодар" – "Урал" – 16:30

"Сочи" – "Спартак" – 19:00

2 мая

"Оренбург" – "Ростов" – 14:00

"Локомотив" – "Уфа" – 16:30

"Арсенал" – "Тамбов" – 19:00

3 мая

"Динамо" – "Крылья Советов" – 16:30

ЦСКА – "Рубин" – 19:00



29 тур

6 мая

"Урал" – "Арсенал" – 17:30

"Тамбов" – "Сочи" – 17:30

"Зенит" – "Оренбург" – 19:30

"Спартак" – "Ахмат" – 19:30

11 мая

"Рубин" – "Ростов" – 14:00

"Уфа" – "Динамо" – 14:00

"Крылья Советов" – "Краснодар" – 16:30

"Локомотив" – ЦСКА – 19:00

30 тур

17 мая

"Ростов" – "Зенит" – 14:00

"Краснодар" – "Ахмат" – 14:00

ЦСКА – "Тамбов" – 14:00

"Динамо" – "Оренбург" – 14:00

"Рубин" – "Спартак" – 14:00

"Крылья Советов" – "Сочи" – 14:00

"Уфа" – "Арсенал" – 14:00

"Урал" – "Локомотив" – 14:00

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