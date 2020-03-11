Стал известен календарь РПЛ до конца сезона
Тинькофф РПЛ опубликовала календарь игр до конца текущего сезона.
24 тур
4 апреля
"Спартак" – "Уфа" – 14:00
"Рубин" – "Локомотив" – 16:30
"Ростов" – "Арсенал" – 19:00
5 апреля
"Урал" – "Тамбов" – 11:30
"Зенит" – "Крылья Советов" – 14:00
"Ахмат" – "Сочи" – 14:00
"Оренбург" – "Краснодар" – 16:30
"Динамо" – ЦСКА – 19:00
25 тур
10 апреля
"Уфа" – "Рубин" – 17:30
11 апреля
"Оренбург" – "Урал" – 11:30
"Сочи" – "Динамо" – 14:00
"Ростов" – "Краснодар" – 16:30
"Локомотив" – "Крылья Советов" – 19:00
12 апреля
"Тамбов" – "Зенит" – 14:00
"Арсенал" – "Ахмат" – 16:30
ЦСКА – "Спартак" – 19:30
26 тур
17 апреля
"Локомотив" – "Сочи" – 19:30
18 апреля
"Уфа" – "Урал" – 11:30
"Рубин" – "Оренбург" – 14:00
"Ахмат" – ЦСКА – 16:30
"Динамо" – "Арсенал" – 19:00
19 апреля
"Крылья Советов" – "Ростов" – 14:00
"Краснодар" – "Зенит" – 16:30
"Спартак" – "Тамбов" – 19:00
27 тур
25 апреля
"Ростов" – "Уфа" – 14:00
"Арсенал" – "Крылья Советов" – 14:00
"Тамбов" – "Ахмат" – 16:30
"Рубин" – "Краснодар" – 19:00
26 апреля
"Оренбург" – ЦСКА – 11:30
"Урал" – "Динамо" – 14:00
"Спартак" – "Локомотив" – 16:30
"Зенит" – "Сочи" – 19:00
28 тур
1 мая
"Ахмат" – "Зенит" – 14:00
"Краснодар" – "Урал" – 16:30
"Сочи" – "Спартак" – 19:00
2 мая
"Оренбург" – "Ростов" – 14:00
"Локомотив" – "Уфа" – 16:30
"Арсенал" – "Тамбов" – 19:00
3 мая
"Динамо" – "Крылья Советов" – 16:30
ЦСКА – "Рубин" – 19:00
29 тур
6 мая
"Урал" – "Арсенал" – 17:30
"Тамбов" – "Сочи" – 17:30
"Зенит" – "Оренбург" – 19:30
"Спартак" – "Ахмат" – 19:30
11 мая
"Рубин" – "Ростов" – 14:00
"Уфа" – "Динамо" – 14:00
"Крылья Советов" – "Краснодар" – 16:30
"Локомотив" – ЦСКА – 19:00
30 тур
17 мая
"Ростов" – "Зенит" – 14:00
"Краснодар" – "Ахмат" – 14:00
ЦСКА – "Тамбов" – 14:00
"Динамо" – "Оренбург" – 14:00
"Рубин" – "Спартак" – 14:00
"Крылья Советов" – "Сочи" – 14:00
"Уфа" – "Арсенал" – 14:00
"Урал" – "Локомотив" – 14:00
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20