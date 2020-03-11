Стал известен календарь РПЛ до конца сезона

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Стал известен календарь РПЛ до конца сезона

Тинькофф РПЛ опубликовала календарь игр до конца текущего сезона.

24 тур

4 апреля
"Спартак" – "Уфа" – 14:00
"Рубин" – "Локомотив" – 16:30
"Ростов" – "Арсенал" – 19:00

5 апреля
"Урал" – "Тамбов" – 11:30
"Зенит" – "Крылья Советов" – 14:00
"Ахмат" – "Сочи" – 14:00
"Оренбург" – "Краснодар" – 16:30
"Динамо" – ЦСКА – 19:00
                            
25 тур

10 апреля
"Уфа" – "Рубин" – 17:30

11 апреля
"Оренбург" – "Урал" – 11:30
"Сочи" – "Динамо" – 14:00
"Ростов" – "Краснодар" – 16:30
"Локомотив" – "Крылья Советов" – 19:00

12 апреля
"Тамбов" – "Зенит" – 14:00
"Арсенал" – "Ахмат" – 16:30
ЦСКА – "Спартак" – 19:30
                            
26 тур

17 апреля
"Локомотив" – "Сочи" – 19:30

18 апреля
"Уфа" – "Урал" – 11:30
"Рубин" – "Оренбург" – 14:00
"Ахмат" – ЦСКА – 16:30
"Динамо" – "Арсенал" – 19:00

19 апреля
"Крылья Советов" – "Ростов" – 14:00
"Краснодар" – "Зенит" – 16:30
"Спартак" – "Тамбов" – 19:00

27 тур

25 апреля
"Ростов" – "Уфа" – 14:00
"Арсенал" – "Крылья Советов" – 14:00
"Тамбов" – "Ахмат" – 16:30
"Рубин" – "Краснодар" – 19:00

26 апреля
"Оренбург" – ЦСКА – 11:30
"Урал" – "Динамо" – 14:00
"Спартак" – "Локомотив" – 16:30
"Зенит" – "Сочи" – 19:00
                            
28 тур

1 мая
"Ахмат" – "Зенит" – 14:00
"Краснодар" – "Урал" – 16:30
"Сочи" – "Спартак" – 19:00

2 мая
"Оренбург" – "Ростов" – 14:00
"Локомотив" – "Уфа" – 16:30
"Арсенал" – "Тамбов" – 19:00

3 мая
"Динамо" – "Крылья Советов" – 16:30
ЦСКА – "Рубин" – 19:00
                            
29 тур

6 мая
"Урал" – "Арсенал" – 17:30
"Тамбов" – "Сочи" – 17:30
"Зенит" – "Оренбург" – 19:30
"Спартак" – "Ахмат" – 19:30

11 мая
"Рубин" – "Ростов" – 14:00
"Уфа" – "Динамо" – 14:00
"Крылья Советов" – "Краснодар" – 16:30
"Локомотив" – ЦСКА – 19:00

30 тур

17 мая
"Ростов" – "Зенит" – 14:00
"Краснодар" – "Ахмат" – 14:00
ЦСКА – "Тамбов" – 14:00
"Динамо" – "Оренбург" – 14:00
"Рубин" – "Спартак" – 14:00
"Крылья Советов" – "Сочи" – 14:00
"Уфа" – "Арсенал" – 14:00
"Урал" – "Локомотив" – 14:00

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 47
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Уфа Уфа 21 26
9 Урал Урал 21 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 21 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Сочи Сочи 21 21
15 Рубин Рубин 21 20
16 Ахмат Ахмат 21 20
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