"Интер" и "Хетафе" могут определить четвертьфиналиста в одном матче на нейтральном поле
Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сделал заявление касательно отмененного матча против "Интера" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
"УЕФА уведомил нас о том, что игра отменена. Мы благодарны организации за поддержку во время чрезвычайной ситуации и примем любое их решение по дате игры.
Есть вероятность, что четвертьфиналист определится в одном матче на нейтральном поле. Мю согласимся с любым решением УЕФА", - приводит слова Вильяверде Football Italia.
Отметим, что число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании - около двух тысяч.
Читайте также: УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов. | http://soccernews.ru
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