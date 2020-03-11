"Интер" и "Хетафе" могут определить четвертьфиналиста в одном матче на нейтральном поле

Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сделал заявление касательно отмененного матча против "Интера" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"УЕФА уведомил нас о том, что игра отменена. Мы благодарны организации за поддержку во время чрезвычайной ситуации и примем любое их решение по дате игры.

Есть вероятность, что четвертьфиналист определится в одном матче на нейтральном поле. Мю согласимся с любым решением УЕФА", - приводит слова Вильяверде Football Italia.

Отметим, что число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, в Испании - около двух тысяч.

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