"Ливерпуль" и "Атлетико" назвали стартовые составы на матч ЛЧ

"Ливерпуль" и "Атлетико" определились со стартовыми составами на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

"Атлетико": Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Корреа, Томас, Сауль, Коке, Фелиш, Диего Коста.

Напомним, что первая встреча завершилась победой "матрасников" со счетом 1:0.

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