ПСЖ и "Боруссия" определились со стартовыми составами на матч ЛЧ
Тренерский штабы ПСЖ и дортмундской "Боруссии" назвали стартовые составы на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.
ПСЖ: Навас, Керер, Маркиньос, Кимпембе, Бернат, Паредес, Гейе, Ди Мария, Сарабия, Неймар, Кавани.
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейро, Санчо, Азар, Холанд.
Напомним, что в первом матче победу одержал немецкий клуб (2:1).
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