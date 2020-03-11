Футболисты АПЛ могут потребовать приостановки чемпионата

Теги аплкоронавирус

Футболисты АПЛ могут потребовать приостановки чемпионата

Футболисты АПЛ могут потребовать приостановки чемпионата из-за коронавируса.

По сведениям The Telegraph, футболисты боятся, что могут заразиться даже если игры будут проходить без зрителей. Кроме того, заместитель генерального директора Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Бобби Барнс заявил, что игроки не желают играть при пустых трибунах.

Таким образом, футболисты АПЛ могут попросить о приостановке турнира, как это сделали в Италии и Испании.

Отметим, что в Великобритании зафиксировано 382 зараженных и шесть смертельных случаев.

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