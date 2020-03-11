Киевское "Динамо" с трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины

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Киевское "Динамо" с трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины

Представляем результаты 1/4 финала Кубка Украины.

Отметим, что последний полуфиналист определится в паре "Десна" - "Ворскла".

"Динамо" - "Александрия" 1:0

Гол: Цыганков, 106 - 1:0

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Сидорчук, Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117), Соль (Русин, 46)

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин, Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)

Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)  


"Минай" - "Ингулец" 1:1, по пенальти - 6:5

Голы: Глагола, 30 - 1:0, Мишуренко, 54 - 1:1


"Альянс" - "Мариуполь" 2:4

Голы: Осадчий, 24 - 1:0, Кулаков, 30 - 1:1, Яворский, 36 - 1:2, Ярошенко, 45 - 2:2, Полегенько, 47 - 2:3, Муравский, 66 - 2:4

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