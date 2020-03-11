Киевское "Динамо" с трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины
Представляем результаты 1/4 финала Кубка Украины.
Отметим, что последний полуфиналист определится в паре "Десна" - "Ворскла".
"Динамо" - "Александрия" 1:0
Гол: Цыганков, 106 - 1:0
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Кадири, Сидорчук, Караваев (Цыганков, 87), Буяльский (Шепелев, 84), Вербич (Андриевский, 117), Соль (Русин, 46)
"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада (Безбородько, 108), Довгий (Грицук, 75), Гречишкин, Мишенко (Задерака, 34), Ситало, Третьяков (Шендрик, 118)
Удаление: Кадири, 55 (повторное предупреждение)
"Минай" - "Ингулец" 1:1, по пенальти - 6:5
Голы: Глагола, 30 - 1:0, Мишуренко, 54 - 1:1
"Альянс" - "Мариуполь" 2:4
Голы: Осадчий, 24 - 1:0, Кулаков, 30 - 1:1, Яворский, 36 - 1:2, Ярошенко, 45 - 2:2, Полегенько, 47 - 2:3, Муравский, 66 - 2:4
Читайте также: В Киеве отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Матчи чемпионата могут пройти без зрителей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Кокорин обошел Промеса по забитым голам в РПЛ
-
ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов
-
Кокорин: "Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно"
-
Четыре топ-лиги Европы официально попросят о переносе Евро-2020
-
Фанаты ПСЖ и "Боруссии" поддерживают команды возле стадиона
-
Ди Мария - лидер топ-5 лиг Европы по голевым передачам в этом сезоне
-
Рой Кин дал совет "Манчестер Юнайтед" по усилению атаки
-
Киевское "Динамо" с трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины
-
Футболисты АПЛ могут потребовать приостановки чемпионата
-
Александр Глеб завершил карьеру
-
ПСЖ и "Боруссия" определились со стартовыми составами на матч ЛЧ
-
"Ливерпуль" и "Атлетико" назвали стартовые составы на матч ЛЧ
-
Менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн" в матче Бундеслиги
-
"Интер" и "Хетафе" могут определить четвертьфиналиста в одном матче на нейтральном поле
-
Агент Буффона проявлял интерес к Алексею Миранчуку
-
Стал известен календарь РПЛ до конца сезона
-
Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург"
-
РПЛ ограничила количество зрителей на играх в Москве
-
Костакурта поддерживает проведение плей-офф в Серии А
-
1
"Барселона": "Никто из футболистов не просил отменить игру против "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13