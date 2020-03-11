Рой Кин дал совет "Манчестер Юнайтед" по усилению атаки
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красным дьяволам" нужно подписать форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
"Просто идите и возьмите Кейна у "Тоттенхэма". Элементарно. Просто идите и возьмите его. На что тут еще смотреть? - заявил Кин.
Контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Кейна 17 голов и два ассиста в 25 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18