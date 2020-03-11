Рой Кин дал совет "Манчестер Юнайтед" по усилению атаки

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "красным дьяволам" нужно подписать форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Просто идите и возьмите Кейна у "Тоттенхэма". Элементарно. Просто идите и возьмите его. На что тут еще смотреть? - заявил Кин.

Контракт Кейна со "шпорами" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Кейна 17 голов и два ассиста в 25 играх.

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