Кокорин: "Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно"

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Кокорин: "Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался об игре с "Оренбургом" (5:1).

"Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно, а мы решаем свои задачи. Забивать всегда приятно. Победили в двух матчах и потихоньку выкарабкиваемся, все отлично", - заявил Кокорин.

Кокорин провел за "Сочи" три игры и забил три гола.

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