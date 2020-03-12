Кокорин: "Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно"
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин высказался об игре с "Оренбургом" (5:1).
"Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно, а мы решаем свои задачи. Забивать всегда приятно. Победили в двух матчах и потихоньку выкарабкиваемся, все отлично", - заявил Кокорин.
Кокорин провел за "Сочи" три игры и забил три гола.
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|Локомотив Москва
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|21
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|Динамо Москва
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|Уфа
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|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
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