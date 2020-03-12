Грузия просит УЕФА перенести отборочный матч Евро-2020 против Беларуси

Федерация футбола Грузии просит о переносе отборочной игры Евро-2020 против сборной Беларуси.

"Болельщики для нас очень важны, но не менее важны для нас футболисты. За нашу сборную выступают много футболистов, играющие в Европе и Америке. Из-за распространения коронавируса их перелеты усложнились. Поэтому мы считаем, что игру нужно перенести", - заявил генеральный секретарь федерации Давид Муджири.

Отметим, что матч между сборными Грузии и Беларуси запланирован на 26 марта.

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