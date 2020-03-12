Грузия просит УЕФА перенести отборочный матч Евро-2020 против Беларуси
Федерация футбола Грузии просит о переносе отборочной игры Евро-2020 против сборной Беларуси.
"Болельщики для нас очень важны, но не менее важны для нас футболисты. За нашу сборную выступают много футболистов, играющие в Европе и Америке. Из-за распространения коронавируса их перелеты усложнились. Поэтому мы считаем, что игру нужно перенести", - заявил генеральный секретарь федерации Давид Муджири.
Отметим, что матч между сборными Грузии и Беларуси запланирован на 26 марта.
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Впервые за 13 лет оба финалиста Лиги Чемпионов вылетели в 1/8 финала в следующем сезоне
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3