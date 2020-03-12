"Тоттенхэм" нацелился на голкипера "Борнмута"

Голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Express, "шпоры" совершат попытку трансфера ближайшим летом. На вратаря также претендует "Челси".

Отметим, что трансферная стоимость 21-летнего англичанина оценивается в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамсдейл провел 28 игр, в которых пропустил 44 гола.

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