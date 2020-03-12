Овчинников рассказал о происхождении своего прозвища

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поведал о происхождении своего прозвища - Босс.

"Все довольно примитивно. Моего старшего брата прозвали Босман. Он тоже играл в футбол, даже доходил до дубля ЦСКА. У него был сосед, с которым я занимался в "Динамо". Он пришел и говорит: "У всех клички есть, а у него нет. Его брат Босман, давайте и его так называть".

Это прозвище было у меня пять лет. Потом сократили до Бося. Потом Босс. Это правда", - заявил Овчинников.

Напомним, что за свою карьеру Овчинников выступал за "Локомотив", "Бенфику", "Алверку", "Порту" и "Динамо".

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