Овчинников рассказал о происхождении своего прозвища
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поведал о происхождении своего прозвища - Босс.
"Все довольно примитивно. Моего старшего брата прозвали Босман. Он тоже играл в футбол, даже доходил до дубля ЦСКА. У него был сосед, с которым я занимался в "Динамо". Он пришел и говорит: "У всех клички есть, а у него нет. Его брат Босман, давайте и его так называть".
Это прозвище было у меня пять лет. Потом сократили до Бося. Потом Босс. Это правда", - заявил Овчинников.
Напомним, что за свою карьеру Овчинников выступал за "Локомотив", "Бенфику", "Алверку", "Порту" и "Динамо".
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