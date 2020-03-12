"Реал" не будет подписывать Погба из-за выступлений Вальверде и Эдегора
"Реал", судя по всему, утратил интерес к хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
По сведениям Daily Mail, руководство "сливочных" решило сделать ставку на Федерико Вальверде и Мартина Эдегора, находящегося в аренде в "Реал Сосьедаде".
Отмечается, что в "Реале" впечатлены выступлениями Вальверде и Эдегора в этом сезоне.
В текущем сезоне Вальверде провел 32 матча, в которых забил два гола и отдал четыре ассиста.
На счету Эдегора 7 забитых мячей и 9 результативных передач в 28 играх.
Читайте также: Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|Сельта Виго
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