Медицинский штаб "Барселоны" провел футболистам инструктаж в связи с коронавирусом

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Медицинский штаб "Барселоны" провел футболистам инструктаж в связи с коронавирусом

Глава службы гигиены труда "Барселоны" Хауме Падроса объяснил футболистам команды правила поведения в связи с распространением коронавируса.

"Мы объяснили, насколько серьезна пандемия. Лучшим решением в сложившейся ситуации была отмена тренировок. Футболисты должны быть ответственными, ведь они являются примером для болельщиков. Игроки продолжат заниматься индивидуально. У них дома есть тренажеры. Если они пожелают побегать на улице, мы дали им совет не убегать далеко от дома и проявлять осторожность.

Некоторые футболисты узнавали о возможности выезда в другую страну к родственникам. Это нормально, однако никуда улетать нельзя. Всем нужно оставаться дома. У многих игроков есть дети. Хорошо, что вирус не действует на детей до 18-19 лет. Однако они могут быть переносчиками", - заявил Падроса.

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