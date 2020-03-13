Сразу четыре футболиста "Сампдории" заразились коронавирусом.

Как сообщает сайт клуба, заболевание было выявлено у Омара Колли, Альбина Экдаля, Антонино ла Гумина, Мортена Торсбю, а также у врача команды Амедео Балдари. Все они были отправлены на карантин.

Напомним, что ранее заболел нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини.

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