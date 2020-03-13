"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"

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"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"

В рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ "Динамо" добыло выездную победу над "Ахматом".

Благодаря победе московский клуб поднялся на шестое место, а "Ахмат" остался на последнем.

"Ахмат" - "Динамо" 2:3

Голы: Роши, 10 - 1:0, Рауш, 26 - 1:1, Филипп (пен), 50 - 1:2, Скопинцев, 86 - 1:3, Глушаков, 89 - 2:3

"Ахмат": Городов, Анхель, Уциев, Семенов, Раванелли (Бериша, 78), Гиголаев (Мбенг, 90), Роши, Глушаков, Харин, Фелипе Визеу (Понсе, 59), Ильин.

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шуньич, Рауш (Плиев, 67), Шиманьски (Игбоун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Ордец, Комличенко, Филипп (Панченко, 76).   

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