"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"
В рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ "Динамо" добыло выездную победу над "Ахматом".
Благодаря победе московский клуб поднялся на шестое место, а "Ахмат" остался на последнем.
"Ахмат" - "Динамо" 2:3
Голы: Роши, 10 - 1:0, Рауш, 26 - 1:1, Филипп (пен), 50 - 1:2, Скопинцев, 86 - 1:3, Глушаков, 89 - 2:3
"Ахмат": Городов, Анхель, Уциев, Семенов, Раванелли (Бериша, 78), Гиголаев (Мбенг, 90), Роши, Глушаков, Харин, Фелипе Визеу (Понсе, 59), Ильин.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шуньич, Рауш (Плиев, 67), Шиманьски (Игбоун, 84), Нойштедтер, Хильемарк, Ордец, Комличенко, Филипп (Панченко, 76).
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|21
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|Ростов
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|38
|4
|Локомотив Москва
|21
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|5
|ЦСКА Москва
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|35
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
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|Уфа
|21
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|Урал
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|21
|25
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|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
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|21
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|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
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|20