Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы
Розыгрыш АПЛ может не возобновится после паузы связанной с пандемией коронавируса.
Как сообщает Daily Mail, клубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионата из-за опасений связанных с формой футболистов, а также целостности соревнования.
Руководство нескольких клубов выявили ряд проблем, из-за которых турнир нельзя возобновлять. Во-первых, риск еще большего распространения коронавируса среди футболистов. Во-вторых, целостность турнира, так как все клубы должны вернуться к играм одновременно, но существует вероятность, что за время паузы будут новые заражения.
Третья причина заключается в том, что у 69 игроков АПЛ 30 июня истекают контракты с клубами.
Читайте также: АПЛ рассчитывает возобновить матчи как можно быстрее. | http://soccernews.ru
главное
-
"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"
-
В Британии опубликовали доклад по гибели Салы
-
Футбол тоже заботится об экологии! Спорим, вы даже не знали, что эти 7 стадионов имеют статус "эко-френдли"
-
На следующей неделе клубы РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
-
Бундеслига приостановлена до апреля из-за коронавируса
Лента новостей
-
В новом контракте Головина отсутствуют отступные
-
Шалимов прокомментировал поражение от "Динамо"
-
Тренер "Динамо": "Мы довольны победой над "Ахматом", но недовольны счетом"
-
"Барселона" просматривала сразу трех футболистов "РБ Лейпцига"
-
СМИ: Головин продлил соглашение с "Монако"
-
"Милан" назвал дату возобновления тренировок
-
"Атлетико" теряет Морату
-
Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы
-
"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"
-
Четыре футболиста "Сампдории" заразились коронавирусом
-
1
В Британии опубликовали доклад по гибели Салы
-
1
Футбол тоже заботится об экологии! Спорим, вы даже не знали, что эти 7 стадионов имеют статус "эко-френдли"
-
1
Медицинский штаб "Барселоны" провел футболистам инструктаж в связи с коронавирусом
-
1
Роналду поддержал Ругани и всех борющихся с коронавирусом
-
1
"Россия готова подставить плечо": Сорокин высказался о возможности принять Евро-2020
-
1
Заболевший коронавирусом Артета рассказал о своём самочувствии
-
1
На следующей неделе клубы РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
-
1
Все турниры под эгидой КОНКАКАФ приостановлены
-
3
Погба: "Делай дэб, чтобы победить коронавирус"
-
1
Кашшаи указал на судейскую ошибку в матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18