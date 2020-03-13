Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы

Теги аплкоронавирус

Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы

Розыгрыш АПЛ может не возобновится после паузы связанной с пандемией коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, клубы АПЛ могут отказаться от возобновления чемпионата из-за опасений связанных с формой футболистов, а также целостности соревнования.

Руководство нескольких клубов выявили ряд проблем, из-за которых турнир нельзя возобновлять. Во-первых, риск еще большего распространения коронавируса среди футболистов. Во-вторых, целостность турнира, так как все клубы должны вернуться к играм одновременно, но существует вероятность, что за время паузы будут новые заражения.

Третья причина заключается в том, что у 69 игроков АПЛ 30 июня истекают контракты с клубами.

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