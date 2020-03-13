"Атлетико" теряет Морату

Форвард "Атлетико" Альваро Мората травмировался в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (3:2).

Как сообщает As, у футболиста диагностировано мышечное повреждение, из-за которого он выбыл на пять-шесть недель.

Отмечается, что Мората вышел на поле в матче с "Ливерпулем" уже с дискомфортом и сыграл около 18 минут.

В этом сезоне на счету Мораты 12 голов и три ассиста в 32 играх.

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