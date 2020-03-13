В новом контракте Головина отсутствуют отступные
Появились некоторые детали нового соглашения Александра Головина с "Монако".
Как сообщает "Чемпионат", в новом контракте улучшились личные условия для игрока, а также отсутствует клаусула.
Напомним, что новый контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Головин выступает за "Монако" с 2018 года. За это время он провел 65 игр, в которых отметился семью голами и восемью ассистами.
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