"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Вулверхэмптона"

"Арсенал" интересуется форвардом "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" попробуют подписать 23-летнего португальца в летнее трансферное окно.

Контракт футболиста с клубом истекает в 2022 году. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Жоты 15 забитых мячей и два ассиста в 37 играх.

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