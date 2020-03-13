"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Вулверхэмптона"
"Арсенал" интересуется форвардом "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.
Как сообщает Daily Mail, "канониры" попробуют подписать 23-летнего португальца в летнее трансферное окно.
Контракт футболиста с клубом истекает в 2022 году. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Жоты 15 забитых мячей и два ассиста в 37 играх.
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
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|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18