Непомнящий призывает к приостановке РПЛ
Экс-тренер "Шанхай Шеньхуа" Валерий Непомнящий прокомментировал возможную приостановку РПЛ.
"Нам нельзя подвергать риску здоровье футболистов и фанатов. Не вижу смысла выделяться среди остальных. В мире тяжелая ситуация. Я уже попадал в подобную ситуацию, когда работал в Китае.
Мы четыре месяца тренировались и старались сохранить позитивное настроение у футболистов. Нам не разрешали покидать страну. Сейчас ситуация иная, однако рисковать не стоит. Чемпионат следует приостановить", - заявил Непомнящий.
Читайте также: На следующей неделе клубы РПЛ обсудят возможную приостановку турнира. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|22
|20