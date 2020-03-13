Непомнящий призывает к приостановке РПЛ

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Непомнящий призывает к приостановке РПЛ

Экс-тренер "Шанхай Шеньхуа" Валерий Непомнящий прокомментировал возможную приостановку РПЛ.

"Нам нельзя подвергать риску здоровье футболистов и фанатов. Не вижу смысла выделяться среди остальных. В мире тяжелая ситуация. Я уже попадал в подобную ситуацию, когда работал в Китае.

Мы четыре месяца тренировались и старались сохранить позитивное настроение у футболистов. Нам не разрешали покидать страну. Сейчас ситуация иная, однако рисковать не стоит. Чемпионат следует приостановить", - заявил Непомнящий.

Читайте также: На следующей неделе клубы РПЛ обсудят возможную приостановку турнира. | http://soccernews.ru
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