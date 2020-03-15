Два клуба АПЛ интересуются вратарем "Лацио"

Вратарь "Лацио" Томас Стракоша может перебраться в Англию.

По сведениям Il Tempo, борьбу за 24-летнего албанца ведут "Лестер" и "Тоттенхэм".

Соглашение Стракоши с клубом рассчитано до лета 2022 года. Однако "Лацио" намерено удержать голкипера и продлить с ним контракт.

В этом сезоне Стракоша провел 32 игры, в которых пропустил 28 голов.

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