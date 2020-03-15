Стали известны возможные убытки клубов Серии А, если сезон не будет доигран

Теги серия акоронавирус

Стали известны возможные убытки клубов Серии А, если сезон не будет доигран

Клубам Серии А грозят серьезные убытки из-за пандемии коронавируса.

По сведениям Football Italia, если сезон не будет доигран, то клубы потеряют порядка 430 миллионов евро. Эти потери связаны с правами на трансляцию матчей Серии А и Кубка Италии в стране и за рубежом.

Кроме того, эта цифра может возрасти до 700 миллионов евро, так как клубы не получат доход в дни игр и с продажи атрибутики.

Напомним, что пока Серия А была приостановлена до апреля.

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