"Барселона" показала видео с домашними тренировками футболистов

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"Барселона" показала видео с домашними тренировками футболистов

"Барселона" продемонстрировала домашние тренировки своих футболистов.

Напомним, что каталонский клуб отменил все командные тренировки из-за коронавируса и отпустил игроков по домам.

Ранее Ла Лига приостановила чемпионат как минимум на два ближайших тура.

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