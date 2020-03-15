Экс-игрок "Ливерпуля" выразил недовольство игрой Салаха

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Экс-игрок "Ливерпуля" выразил недовольство игрой Салаха

Бывший игрок "Ливерпуля" Стив Никол высказался об игре нападающего команды Мохамеда Салаха.

"Победы - это как дезодорант, они покрывают все неприятные запахи. Из-за побед мы закрываем глаза на множество плохих вещей. Например, на форму Салаха. Есть ли еще один игрок, который разочаровывает вас сильнее в АПЛ или еще каком-то турнире тем, что он делает на поле? А потом он вдруг что-то демонстрирует. Так что это можно сказать и про него.

Однако Салах появляется на поле в каждой игре. Почему? Потому что "Ливерпуль" побеждает", - приводит слова Никола Goal.com.

В текущем сезоне на счету Салаха 20 голов и 9 ассистов в 40 играх.

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