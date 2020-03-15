Слуцкий снова подколол Дзюбу

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Слуцкий снова подколол Дзюбу

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий продолжает подшучивать над нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

Слуцкий выложил в инстаграме видео, на котором похожий на Дзюбу боец дает интервью на английском языке.

"Дзюба отлично подтянул уровень английского", - подписал видео тренер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@artem.dzyuba отлично подтянул уровень английского

Публикация от Leonid Slutsky (@leonid.slutsky)

Напомним, что Дзюба и Слуцкий являются хорошими друзьями и периодически подкалывают друг друга в соцсетях.

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