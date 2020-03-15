"Зенит" поддержал Гарая, заразившегося коронавирусом
"Зенит" выразил поддержку экс-игроку команды Эсекьелю Гараю, у которого обнаружили коронавирус.
"Хочется пожелать нашему большому другу Эсекьелю Гараю быстрейшего выздоровления. Ты настоящий боец, посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем", - написано в испаноязычном твиттере клуба.
Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год. С 2016 года аргентинец защищает цвета "Валенсии".
Читайте также: Экс-игрок "Зенита" Гарай заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|21
|26
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Сочи
|22
|24
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Рубин
|22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|22
|15
|Тамбов
|21
|22
|16
|Ахмат
|22
|20