"Зенит" поддержал Гарая, заразившегося коронавирусом

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"Зенит" поддержал Гарая, заразившегося коронавирусом

"Зенит" выразил поддержку экс-игроку команды Эсекьелю Гараю, у которого обнаружили коронавирус.

"Хочется пожелать нашему большому другу Эсекьелю Гараю быстрейшего выздоровления. Ты настоящий боец, посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем", - написано в испаноязычном твиттере клуба.

Гарай выступал за "Зенит" с 2014 по 2016 год. С 2016 года аргентинец защищает цвета "Валенсии".

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